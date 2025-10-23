Thông tin giá theo USD của Nereus (NRS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.127113 $ 0.127113 $ 0.127113 Thấp nhất 24H $ 0.132331 $ 0.132331 $ 0.132331 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.127113$ 0.127113 $ 0.127113 Cao nhất 24H $ 0.132331$ 0.132331 $ 0.132331 ATH $ 0.687331$ 0.687331 $ 0.687331 Giá thấp nhất $ 0.088159$ 0.088159 $ 0.088159 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) +2.26% Biến động giá (7 ngày) -0.60% Biến động giá (7 ngày) -0.60%

Giá thời gian thực của Nereus (NRS) là $0.132331. Trong 24 giờ qua, NRS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.127113 và cao nhất là $ 0.132331, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NRS là $ 0.687331, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.088159.

Về hiệu suất ngắn hạn, NRS đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, +2.26% trong 24 giờ và -0.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nereus (NRS)

Vốn hóa thị trường $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 132.05M$ 132.05M $ 132.05M Nguồn cung lưu thông 39.01M 39.01M 39.01M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nereus là $ 5.15M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NRS là 39.01M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 132.05M.