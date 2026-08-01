Giá Hoppy hôm nay

Giá Hoppy (HOPPY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HOPPY sang USD là $ 0 mỗi HOPPY.

Hoppy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,160,399, với nguồn cung lưu hành 420.69B HOPPY. Trong vòng 24 giờ qua, HOPPY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOPPY biến động +0.61% trong giờ qua và +10.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Hoppy (HOPPY)

Vốn hóa thị trường $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Nguồn cung lưu thông 420.69B 420.69B 420.69B Tổng cung 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hoppy là $ 1.16M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HOPPY là 420.69B, với tổng nguồn cung là 420690000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.16M.