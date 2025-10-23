Thông tin giá theo USD của grail (SN81)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 Thấp nhất 24H $ 3.55 $ 3.55 $ 3.55 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Cao nhất 24H $ 3.55$ 3.55 $ 3.55 ATH $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 Giá thấp nhất $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Biến động giá (1 giờ) +0.15% Biến động giá (1D) -1.81% Biến động giá (7 ngày) -9.45% Biến động giá (7 ngày) -9.45%

Giá thời gian thực của grail (SN81) là $3.37. Trong 24 giờ qua, SN81 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3.29 và cao nhất là $ 3.55, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN81 là $ 7.51, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.92.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN81 đã biến động +0.15% trong 1 giờ qua, -1.81% trong 24 giờ và -9.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường grail (SN81)

Vốn hóa thị trường $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M Nguồn cung lưu thông 2.25M 2.25M 2.25M Tổng cung 2,247,495.729567295 2,247,495.729567295 2,247,495.729567295

Vốn hoá thị trường hiện tại của grail là $ 7.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN81 là 2.25M, với tổng nguồn cung là 2247495.729567295. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.55M.