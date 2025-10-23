Thông tin giá theo USD của gooncoin (GOONCOIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0017408$ 0.0017408 $ 0.0017408 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.22% Biến động giá (1D) +1.11% Biến động giá (7 ngày) +3.00% Biến động giá (7 ngày) +3.00%

Giá thời gian thực của gooncoin (GOONCOIN) là --. Trong 24 giờ qua, GOONCOIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOONCOIN là $ 0.0017408, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOONCOIN đã biến động -0.22% trong 1 giờ qua, +1.11% trong 24 giờ và +3.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường gooncoin (GOONCOIN)

Vốn hóa thị trường $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Nguồn cung lưu thông 996.64M 996.64M 996.64M Tổng cung 996,635,539.354288 996,635,539.354288 996,635,539.354288

Vốn hoá thị trường hiện tại của gooncoin là $ 16.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOONCOIN là 996.64M, với tổng nguồn cung là 996635539.354288. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.54K.