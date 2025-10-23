Giá gooncoin theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Theo dõi cập nhật giá GOONCOIN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GOONCOIN dễ dàng ngay trên MEXC.Giá gooncoin theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Theo dõi cập nhật giá GOONCOIN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GOONCOIN dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về GOONCOIN

Thông tin giá GOONCOIN

Website chính thức GOONCOIN

Tokenomics của GOONCOIN

Dự báo giá GOONCOIN

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo gooncoin

Giá gooncoin (GOONCOIN)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 GOONCOIN sang USD

--
----
+1.10%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá gooncoin (GOONCOIN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 12:52:00 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của gooncoin (GOONCOIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0
$ 0$ 0
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0017408
$ 0.0017408$ 0.0017408

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

+1.11%

+3.00%

+3.00%

Giá thời gian thực của gooncoin (GOONCOIN) là --. Trong 24 giờ qua, GOONCOIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOONCOIN là $ 0.0017408, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOONCOIN đã biến động -0.22% trong 1 giờ qua, +1.11% trong 24 giờ và +3.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường gooncoin (GOONCOIN)

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

--
----

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

996.64M
996.64M 996.64M

996,635,539.354288
996,635,539.354288 996,635,539.354288

Vốn hoá thị trường hiện tại của gooncoin là $ 16.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOONCOIN là 996.64M, với tổng nguồn cung là 996635539.354288. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.54K.

Lịch sử giá theo USD của gooncoin (GOONCOIN)

Trong hôm nay, biến động giá của gooncoin/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của gooncoin/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của gooncoin/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của gooncoin/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0+1.11%
30 ngày$ 0-50.84%
60 ngày$ 0--
90 ngày$ 0--

gooncoin (GOONCOIN) là gì

The Rise of “Goon”: Word of the Year

Every year, language evolves in ways that reflect society’s cultural trends, digital landscapes, and shared experiences. In 2025, one word has undeniably risen above all others: goon. Declared the most popular and used word of the year, “goon” has taken on a life of its own, transforming from a simple term into a viral cultural phenomenon. Its versatility, humorous undertones, and adaptability have made it a staple of online expression, particularly through the explosive rise of “gooning.”

Daily Usage and Narratives Around the Word Unlike fleeting internet slang that trends for a few weeks, “goon” has established itself as a daily part of conversations. People casually slip it into text messages, captions, and comments, often to describe someone being silly, overly invested in something, or simply vibing in a ridiculous way. The narratives around “gooning” are fluid and flexible—sometimes playful, sometimes satirical, and often used to exaggerate behavior in a way that feels universally relatable. This adaptability has been central to its staying power.

The Social Media Explosion “Gooning” has spread across all major social platforms, but it has particularly flourished on TikTok and Instagram. On TikTok, creators have built entire trends and skits around the word, using it as both a punchline and an identity. Whether it’s a teenager joking about “gooning” too hard over a video game, or a comedic skit portraying a “goon mindset,” the word’s humorous charm makes content instantly shareable. Instagram memes and reels often use the term in captions and overlays, amplifying its visibility and embedding it into the digital zeitgeist. The sheer volume of “goon” content ensures that even casual users encounter it daily, further fueling its popularity.

Virality and Meme Culture The viral nature of “gooning” is tied directly to meme culture. The word is short, punchy, and adaptable—perfect qualities for rapid online circulation. Memes using “goon” thrive because they can be absurd, self-deprecating, or layered with irony, aligning with the internet’s evolving humor style. The spread of these memes across platforms like Twitter, Reddit, and Discord has created a reinforcing cycle: the more people see “goon,” the more they use it, and the more it embeds itself into mainstream conversation. In essence, “gooning” became viral not through a single event, but through the cumulative momentum of countless micro-trends.

Cultural Symbolism of “Goon” What makes “goon” particularly fascinating is its symbolic role in digital culture. It represents a break from seriousness—a way to acknowledge absurdity in everyday life. Calling someone a “goon” or admitting to “gooning” is not meant as an insult but as a badge of comedic self-awareness. In a world often oversaturated with polished influencer content and curated perfection, “goon” stands out as refreshingly raw and unfiltered. It embraces the ridiculous, allowing people to laugh at themselves and their obsessions.

Conclusion The rise of “goon” and the viral phenomenon of “gooning” illustrate how language adapts to the rhythms of online culture. What began as slang has now become a defining word of the year, shaping how people communicate, joke, and even self-identify. Its omnipresence across TikTok, Instagram, and beyond proves that “goon” is not just a passing trend but a cultural marker of this digital moment. In 2025, to goon is to belong to a shared narrative of humor, irony, and viral creativity—and it shows no sign of slowing down.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo gooncoin (GOONCOIN)

Website chính thức

Dự đoán giá gooncoin (USD)

gooncoin (GOONCOIN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản gooncoin (GOONCOIN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho gooncoin.

Xem ngay dự đoán giá gooncoin!

GOONCOIN/Tiền tệ địa phương

Tokenomics của gooncoin (GOONCOIN)

Hiểu rõ tokenomics của gooncoin (GOONCOIN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token GOONCOIN ngay!

Người dùng cũng hỏi: Các câu hỏi khác về gooncoin (GOONCOIN)

Hôm nay giá của gooncoin (GOONCOIN) là bao nhiêu?
Giá GOONCOIN theo thời gian thực bằng USD là 0 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của GOONCOIN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của GOONCOIN sang USD là $ 0. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của gooncoin là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của GOONCOIN là $ 16.54K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của GOONCOIN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của GOONCOIN là 996.64M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOONCOIN là bao nhiêu?
GOONCOIN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.0017408 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của GOONCOIN là bao nhiêu?
GOONCOIN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0 USD.
Khối lượng giao dịch của GOONCOIN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của GOONCOIN là -- USD.
GOONCOIN có tăng giá trong năm nay không?
GOONCOIN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá GOONCOIN để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 12:52:00 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành gooncoin (GOONCOIN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.