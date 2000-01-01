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Top token Hệ sinh thái Believe.app theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Believe.app. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02332
+0.85%
+10.82%
+16.55%
$ 10.94M
$ 6.15M
2
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01093796
+0.37%
+0.02%
+10.10%
$ 10.93M
$ 432.83K
3
Dupe
Dupe
DUPE
$ 0.00206849
-0.20%
-0.01%
-4.74%
$ 2.07M
$ 13.57K
4
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00139408
0.00%
-0.00%
-6.93%
$ 1.78M
$ 122.55K
5
Avo
Avo
AVO
$ 0.00115341
+0.31%
+0.11%
-7.12%
$ 1.15M
$ 8.54K
6
VIVA
VIVA
VIVA
$ 0.00029408
0.00%
--
+2.83%
$ 294.08K
$ 20.24
7
Infraxa
Infraxa
INFRA
$ 0.00027202
+0.29%
+0.01%
+0.13%
$ 272.01K
$ 157.04
8
Jatevo
Jatevo
JTVO
$ 0.00016861
-0.03%
-0.13%
-34.49%
$ 168.58K
$ 12.81K
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00012504
+0.34%
-0.08%
-18.58%
$ 125.01K
$ 497.61
10
VIRUS
VIRUS
VIRUS
$ 0.00011144
+0.14%
+0.01%
+5.32%
$ 111.44K
$ 20.23
11
AgentHub
AgentHub
DIRA
$ 8.145E-5
+0.46%
+0.40%
+22.13%
$ 81.37K
--
12
Startup
Startup
STARTUP
$ 5.233E-5
0.00%
-1.40%
-2.62%
$ 51.81K
--
13
gooncoin
gooncoin
GOONC
$ 2.941E-5
+0.44%
-2.40%
-1.21%
$ 29.41K
--
14
Inbox
Inbox
INBOX
$ 2.932E-5
0.00%
-1.70%
-3.27%
$ 29.31K
--
15
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.273E-5
+0.35%
+0.90%
+11.64%
$ 22.73K
--
16
Giggles
Giggles
GIGGLES
$ 2.312E-5
0.00%
-3.00%
-3.63%
$ 21.40K
--
17
Yapper
Yapper
YAPPER
$ 2.092E-5
0.00%
+4.10%
+3.26%
$ 20.92K
--
18
Noodle
Noodle
NOODLE
$ 1.724E-5
0.00%
-0.80%
-0.23%
$ 17.24K
--
19
CreatorGen
CreatorGen
CREATOR
$ 1.345E-5
0.00%
-1.30%
-14.39%
$ 13.45K
--
20
AfterHour
AfterHour
AH
$ 2.211E-5
0.00%
-0.70%
+0.05%
$ 13.33K
--
21
FITCOIN
FITCOIN
FITCOIN
$ 1.454E-5
+0.35%
+5.00%
+1.54%
$ 13.27K
--
22
SocialCrab
SocialCrab
SCRB
$ 1.268E-5
0.00%
-0.40%
-0.63%
$ 12.68K
--
23
Yourself
Yourself
YOURSELF
$ 1.236E-5
0.00%
+3.30%
+2.91%
$ 12.35K
--
24
WaterMinder
WaterMinder
WMDR
$ 1.16E-5
+0.43%
+0.70%
+5.55%
$ 11.60K
--
25
Superfriend
Superfriend
SUPFRIEND
$ 1.14E-5
0.00%
-3.20%
-2.06%
$ 11.40K
--
26
Algon Trade
Algon Trade
ALG
$ 9.56E-6
0.00%
+2.30%
+0.10%
$ 9.14K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Believe.app là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Believe.app đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 26 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $28.22M.
Token Hệ sinh thái Believe.app nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Believe.app được theo dõi trên MEXC, PROMPT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 10.82% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Believe.app trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 26 token Hệ sinh thái Believe.app, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Believe.app phổ biến bao gồm PROMPT, KLED, DUPE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Believe.app là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Believe.app là khoảng $28.22M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Believe.app, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.