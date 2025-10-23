Thông tin giá theo USD của GET RICH QUICK (RICH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00800666$ 0.00800666 $ 0.00800666 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.27% Biến động giá (7 ngày) +6.26% Biến động giá (7 ngày) +6.26%

Giá thời gian thực của GET RICH QUICK (RICH) là --. Trong 24 giờ qua, RICH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RICH là $ 0.00800666, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RICH đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.27% trong 24 giờ và +6.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GET RICH QUICK (RICH)

Vốn hóa thị trường $ 50.43K$ 50.43K $ 50.43K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 50.43K$ 50.43K $ 50.43K Nguồn cung lưu thông 999.85M 999.85M 999.85M Tổng cung 999,851,021.426975 999,851,021.426975 999,851,021.426975

Vốn hoá thị trường hiện tại của GET RICH QUICK là $ 50.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RICH là 999.85M, với tổng nguồn cung là 999851021.426975. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 50.43K.