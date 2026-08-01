Giá Elisym hôm nay

Giá Elisym (LSM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.87% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LSM sang USD là $ 0 mỗi LSM.

Elisym hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 79,912, với nguồn cung lưu hành 749.99M LSM. Trong vòng 24 giờ qua, LSM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LSM biến động -0.17% trong giờ qua và -9.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 318.01.

Thông tin thị trường Elisym (LSM)

Vốn hóa thị trường $ 79.91K$ 79.91K $ 79.91K Khối lượng (24H) $ 318.01$ 318.01 $ 318.01 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 106.55K$ 106.55K $ 106.55K Nguồn cung lưu thông 749.99M 749.99M 749.99M Tổng cung 999,990,134.718825 999,990,134.718825 999,990,134.718825

Vốn hoá thị trường hiện tại của Elisym là $ 79.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 318.01. Nguồn cung lưu hành của LSM là 749.99M, với tổng nguồn cung là 999990134.718825. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 106.55K.