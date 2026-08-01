Giá EGL1 hôm nay

Giá EGL1 (EGL1) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01387585, biến động 2.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EGL1 sang USD là $ 0.01387585 mỗi EGL1.

EGL1 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,285,354, với nguồn cung lưu hành 957.15M EGL1. Trong vòng 24 giờ qua, EGL1 được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01335134 (thấp) đến $ 0.01394552 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.122851, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01008437.

Về hiệu suất ngắn hạn, EGL1 biến động -0.33% trong giờ qua và +14.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 722.50K.

Thông tin thị trường EGL1 (EGL1)

Vốn hóa thị trường $ 13.29M$ 13.29M $ 13.29M Khối lượng (24H) $ 722.50K$ 722.50K $ 722.50K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.88M$ 13.88M $ 13.88M Nguồn cung lưu thông 957.15M 957.15M 957.15M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của EGL1 là $ 13.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 722.50K. Nguồn cung lưu hành của EGL1 là 957.15M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.88M.