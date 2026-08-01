Giá DOYR hôm nay

Giá DOYR (DOYR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOYR sang USD là $ 0 mỗi DOYR.

DOYR hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 318,026, với nguồn cung lưu hành 1.00B DOYR. Trong vòng 24 giờ qua, DOYR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01266627, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOYR biến động -1.17% trong giờ qua và +3.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 41.57K.

Thông tin thị trường DOYR (DOYR)

Vốn hóa thị trường $ 318.03K$ 318.03K $ 318.03K Khối lượng (24H) $ 41.57K$ 41.57K $ 41.57K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 318.03K$ 318.03K $ 318.03K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DOYR là $ 318.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 41.57K. Nguồn cung lưu hành của DOYR là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 318.03K.