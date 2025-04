Doggo (DOGGO) là gì

$DOGGO is a meme token that was created following post on X by Billy Markus, co-founder of Dogecoin. The post depicted a video of a unique-looking dog with a caption, "what happened to doggo?". Doggo token was launched, and some supply was airdropped to Billy Markus, who sold his position. He the interacted with Doggo many times. History is repeating itself, as Markus sold off his position in Dogecoin to buy a car before it went parabolic.

Nguồn tham khảo Doggo (DOGGO) Website chính thức