Thông tin giá theo USD của CreatorDAO (CREATOR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00563321 Cao nhất 24H $ 0.00735396 ATH $ 0.02225446 Giá thấp nhất $ 0.00269697 Biến động giá (1 giờ) +13.64% Biến động giá (1D) +7.47% Biến động giá (7 ngày) -32.36%

Giá thời gian thực của CreatorDAO (CREATOR) là $0.00735831. Trong 24 giờ qua, CREATOR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00563321 và cao nhất là $ 0.00735396, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CREATOR là $ 0.02225446, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00269697.

Về hiệu suất ngắn hạn, CREATOR đã biến động +13.64% trong 1 giờ qua, +7.47% trong 24 giờ và -32.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CreatorDAO (CREATOR)

Vốn hóa thị trường $ 1.72M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.24M Nguồn cung lưu thông 237.75M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CreatorDAO là $ 1.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CREATOR là 237.75M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.24M.