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Top token CeFi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực CeFi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.139802
-0.20%
-0.05%
-2.60%
$ 137.20M
$ 264.92K
2
Vision
Vision
VSN
$ 0.03746
-0.27%
+0.22%
+1.47%
$ 135.18M
$ 1.75M
3
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07603
+0.12%
+0.08%
+2.49%
$ 104.55M
$ 2.60M
4
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.2063
+0.49%
+2.32%
+34.42%
$ 42.25M
$ 1.10M
5
Peoples Reserve
Peoples Reserve
PRN
$ 0.05343
0.00%
0.00%
-11.47%
$ 36.26M
$ 4.55
6
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.65
0.00%
-0.00%
-0.35%
$ 2.82M
$ 480.07
7
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01148529
+0.04%
+0.01%
+1.88%
$ 410.22K
$ 752.87
8
enfineo
enfineo
ENF
$ 0.003681
-0.24%
-2.29%
+6.86%
$ 149.28K
$ 7.75M
9
Terrace
Terrace
TRC
$ 0.00049841
+0.01%
-0.02%
-90.29%
$ 126.79K
$ 7.89K
10
GKHAN
GKHAN
GKN
$ 2.822E-5
0.00%
+1.70%
-28.14%
$ 84.65K
--
11
Changex
Changex
CHANGE
$ 0.00039951
0.00%
--
+0.03%
$ 80.87K
$ 298.53
12
Pairs
Pairs
PAIRS
$ 6.08E-6
0.00%
-16.70%
+0.33%
$ 48.62K
--

Câu hỏi thường gặp

Token CeFi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token CeFi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 12 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $459.16M.
Token CeFi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token CeFi được theo dõi trên MEXC, MMT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 2.32% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token CeFi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 12 token CeFi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token CeFi phổ biến bao gồm BORG, VSN, REAL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục CeFi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token CeFi là khoảng $459.16M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực CeFi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.