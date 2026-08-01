Cashaa là gì?

Cashaa là ngân hàng tân tiến thân thiện với tiền mã hóa lớn nhất có trụ sở tại Anh, cung cấp dịch vụ cho hàng trăm doanh nghiệp tiền mã hóa trên toàn thế giới. Token CAS đóng vai trò vận hành hệ sinh thái ngân hàng Cashaa.

Điều gì làm nên sự độc đáo của Cashaa?

Cashaa cung cấp các dịch vụ ngân hàng thân thiện với tiền mã hóa độc quyền, bao gồm xử lý đơn đăng ký nhanh chóng, phí thiết lập ưu đãi, chi phí chuyển khoản quốc tế rẻ hơn, hoàn tiền khi giao dịch qua sàn và phí giao dịch thấp hơn, tất cả đều dành riêng cho những người nắm giữ CAS.

Bây giờ Cashaa đáng giá bao nhiêu?

Cashaa hiện đang giao dịch ở mức ₫, với biến động giá là --% trong 24 giờ qua. Mức giá trực tiếp này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động thị trường theo thời gian thực và tâm lý nhà đầu tư.

Liệu CAS hôm nay tăng hay giảm?

CAS đã thể hiện biến động giá trong 24 giờ qua, phản ánh cách thị trường phản ứng trước những tin tức gần đây, khối lượng giao dịch và các diễn biến trong hệ sinh thái BNB Chain Ecosystem.

Hôm nay Cashaa phổ biến đến đâu?

Mã token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy có bao nhiêu nhà giao dịch đang tích cực mua hoặc bán CAS.

Điều gì làm cho Cashaa khác biệt so với các tài sản tiền điện tử khác?

Là một phần của danh mục BNB Chain Ecosystem và được xây dựng trên mạng lưới --, CAS mang đến một tiện ích và vai trò cụ thể trong hệ sinh thái của nó, có thể bao gồm thanh toán, staking, quản trị hoặc các trường hợp sử dụng đặc thù cho ứng dụng.

Có bao nhiêu CAS đang lưu hành trên thị trường?

Có 725890858.2 mã token đang lưu hành vào ngày hôm nay, điều này giúp xác định mức độ khan hiếm và giá trị thị trường tổng thể của token.

Giá cao nhất và thấp nhất mọi thời đại của Cashaa là bao nhiêu?

Giá cao nhất từng ghi nhận của token (ATH) là ₫6027.602052544520000, trong khi mức thấp nhất (ATL) là ₫, cung cấp bối cảnh quan trọng cho các nhà đầu tư dài hạn khi đánh giá các chu kỳ giá.