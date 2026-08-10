Giá Bondex hôm nay

Giá Bondex (BDXN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BDXN sang USD là $ 0 mỗi BDXN.

Bondex hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 62,334, với nguồn cung lưu hành 160.00M BDXN. Trong vòng 24 giờ qua, BDXN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.423103, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BDXN biến động +0.58% trong giờ qua và +2.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 32.15K.

Thông tin thị trường Bondex (BDXN)

Vốn hóa thị trường $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K Khối lượng (24H) $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 389.59K$ 389.59K $ 389.59K Nguồn cung lưu thông 160.00M 160.00M 160.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bondex là $ 62.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 32.15K. Nguồn cung lưu hành của BDXN là 160.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 389.59K.