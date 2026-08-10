Giá Bobina hôm nay

Giá Bobina (BOBINA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00614731, biến động 0.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOBINA sang USD là $ 0.00614731 mỗi BOBINA.

Bobina hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 61,473, với nguồn cung lưu hành 10.00M BOBINA. Trong vòng 24 giờ qua, BOBINA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00600851 (thấp) đến $ 0.00616224 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01022839, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00454648.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOBINA biến động -- trong giờ qua và -6.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 25.02.

Thông tin thị trường Bobina (BOBINA)

Vốn hóa thị trường $ 61.47K$ 61.47K $ 61.47K Khối lượng (24H) $ 25.02$ 25.02 $ 25.02 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 61.47K$ 61.47K $ 61.47K Nguồn cung lưu thông 10.00M 10.00M 10.00M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bobina là $ 61.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 25.02. Nguồn cung lưu hành của BOBINA là 10.00M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 61.47K.