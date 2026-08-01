Giá BNBOFLEGENDS hôm nay

Giá BNBOFLEGENDS (BOL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOL sang USD là $ 0 mỗi BOL.

BNBOFLEGENDS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 137,585, với nguồn cung lưu hành 912.55M BOL. Trong vòng 24 giờ qua, BOL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00108371, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOL biến động +0.17% trong giờ qua và +5.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.64.

Thông tin thị trường BNBOFLEGENDS (BOL)

Vốn hóa thị trường $ 137.59K$ 137.59K $ 137.59K Khối lượng (24H) $ 2.64$ 2.64 $ 2.64 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 137.59K$ 137.59K $ 137.59K Nguồn cung lưu thông 912.55M 912.55M 912.55M Tổng cung 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236

Vốn hoá thị trường hiện tại của BNBOFLEGENDS là $ 137.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.64. Nguồn cung lưu hành của BOL là 912.55M, với tổng nguồn cung là 912545878.4009236. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 137.59K.