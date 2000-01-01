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Top token Game chiến thuật theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Game chiến thuật. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.11887
+0.12%
-11.15%
+80.30%
$ 12.01M
$ 2.44M
2
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.03132
-0.06%
+2.79%
+16.10%
$ 7.73M
$ 2.14M
3
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00312621
-0.01%
+0.01%
+7.93%
$ 4.15M
$ 691.67
4
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00422892
0.00%
--
+5.27%
$ 2.06M
$ 29.73
5
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00252805
-0.33%
-0.11%
+0.38%
$ 1.26M
$ 1.14K
6
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.37946E-7
+0.50%
+0.20%
+2.24%
$ 1.18M
--
7
BLOCKLORDS
BLOCKLORDS
LRDS
$ 0.01843512
+0.20%
+0.02%
-3.97%
$ 1.00M
$ 32.95K
8
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00305573
-0.01%
+0.02%
-0.54%
$ 916.72K
$ 6.27K
9
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00219204
+0.81%
-0.00%
-4.56%
$ 657.47K
$ 99.58
10
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03744
-0.14%
-1.83%
-5.45%
$ 601.75K
$ 1.52M
11
Warped
Warped
WARPED
$ 6.313E-5
+0.57%
-2.80%
-4.52%
$ 583.11K
--
12
Dragon Coin
Dragon Coin
DGN
$ 0.00039751
+0.11%
-0.03%
-2.13%
$ 471.21K
$ 11.76K
13
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00036288
-0.05%
-0.00%
-4.35%
$ 197.13K
$ 143.74
14
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
+0.02%
$ 195.76K
$ 131.63
15
BNBOFLEGENDS
BNBOFLEGENDS
BOL
$ 0.00014916
-0.90%
--
+1.69%
$ 136.13K
$ 2.11
16
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001951
-0.05%
-1.17%
+1.04%
$ 109.14K
$ 47.09M
17
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.498E-5
0.00%
-0.10%
-0.24%
$ 99.94K
--
18
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00194278
0.00%
--
+0.13%
$ 84.71K
$ 1.62
19
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 8.652E-5
+0.52%
+1.00%
-0.84%
$ 67.01K
--
20
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.0014937
0.00%
--
-0.95%
$ 59.33K
$ 1.07
21
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070972
0.00%
0.00%
+11.86%
$ 47.56K
$ 1.20
22
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00536871
0.00%
+0.04%
+1.33%
$ 41.05K
$ 219.26
23
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 5.501E-5
-0.02%
-0.10%
-0.81%
$ 35.22K
--
24
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.000798
-0.02%
-0.04%
+10.23%
$ 32.53K
$ 27.74
25
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 9.751E-5
+0.09%
+16.20%
-46.22%
$ 29.26K
--
26
SkyNity SkyDust
SkyNity SkyDust
SDT
$ 0.00070888
0.00%
--
-0.34%
$ 27.47K
$ 2.44
27
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042507
0.00%
--
-0.41%
$ 25.50K
$ 1.99
28
SGC
SGC
SGC
$ 3.82E-6
0.00%
-5.10%
+7.30%
$ 25.23K
--
29
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.00012991
-0.01%
+0.00%
+0.04%
$ 14.09K
$ 3.28K
30
Utgard
Utgard
UTG
$ 3.23E-5
0.00%
-24.70%
-0.03%
$ 11.63K
--
31
COP
COP
COP
$ 0.0002895
+0.10%
+0.21%
+0.63%
--
$ 192.42M

Câu hỏi thường gặp

Token Game chiến thuật là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Game chiến thuật đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 31 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $33.87M.
Token Game chiến thuật nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Game chiến thuật được theo dõi trên MEXC, WZRD đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 16.20% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Game chiến thuật trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 31 token Game chiến thuật, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Game chiến thuật phổ biến bao gồm ACE, MAVIA, SPS. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Game chiến thuật là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Game chiến thuật là khoảng $33.87M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Game chiến thuật, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.