Thông tin giá theo USD của Bitcoin the Turtle (SLOW)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01120405 Cao nhất 24H $ 0.01489493 ATH $ 0.0414631 Giá thấp nhất $ 0.00487056 Biến động giá (1 giờ) +0.86% Biến động giá (1D) -9.45% Biến động giá (7 ngày) -32.99%

Giá thời gian thực của Bitcoin the Turtle (SLOW) là $0.01345369. Trong 24 giờ qua, SLOW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01120405 và cao nhất là $ 0.01489493, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SLOW là $ 0.0414631, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00487056.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLOW đã biến động +0.86% trong 1 giờ qua, -9.45% trong 24 giờ và -32.99% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bitcoin the Turtle (SLOW)

Vốn hóa thị trường $ 263.36K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 271.96K Nguồn cung lưu thông 19.71M Tổng cung 20,356,524.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcoin the Turtle là $ 263.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SLOW là 19.71M, với tổng nguồn cung là 20356524.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 271.96K.