Thông tin giá theo USD của Aircoin (AIRCOIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0012402 $ 0.0012402 $ 0.0012402 Thấp nhất 24H $ 0.00150706 $ 0.00150706 $ 0.00150706 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0012402$ 0.0012402 $ 0.0012402 Cao nhất 24H $ 0.00150706$ 0.00150706 $ 0.00150706 ATH $ 0.00257008$ 0.00257008 $ 0.00257008 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -3.17% Biến động giá (1D) -4.85% Biến động giá (7 ngày) -32.53% Biến động giá (7 ngày) -32.53%

Thông tin thị trường Aircoin (AIRCOIN)

Vốn hóa thị trường $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Nguồn cung lưu thông 998.50M 998.50M 998.50M Tổng cung 998,501,329.043982 998,501,329.043982 998,501,329.043982

