Giá BOMO on Base theo thời gian thực hôm nay là 0.001028 USD. Theo dõi cập nhật giá BOMO sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BOMO dễ dàng ngay trên MEXC.

$0.001028
+1.28%1D
USD
Biểu đồ giá BOMO on Base (BOMO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:23:20 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của BOMO on Base (BOMO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.000912
Thấp nhất 24H
$ 0.001132
Cao nhất 24H

$ 0.000912
$ 0.001132
$ 0.022125194895044928
$ 0.000006003498518756
+12.59%

+1.28%

-30.97%

-30.97%

Giá thời gian thực của BOMO on Base (BOMO) là $ 0.001028. Trong 24 giờ qua, BOMO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.000912 và cao nhất là $ 0.001132, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOMO là $ 0.022125194895044928, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000006003498518756.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOMO đã biến động +12.59% trong 1 giờ qua, +1.28% trong 24 giờ và -30.97% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BOMO on Base (BOMO)

No.2619

$ 391.67K
$ 2.97K
$ 514.00K
381.00M
500,000,000
500,000,000
76.20%

BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của BOMO on Base là $ 391.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.97K. Nguồn cung lưu hành của BOMO là 381.00M, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 514.00K.

Lịch sử giá theo USD của BOMO on Base (BOMO)

Theo dõi biến động giá của BOMO on Base trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00001299+1.28%
30 ngày$ -0.00659-86.51%
60 ngày$ -0.008594-89.32%
90 ngày$ -0.003353-76.54%
Biến động giá BOMO on Base hôm nay

Hôm nay, BOMO đã biến động $ +0.00001299 (+1.28%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá BOMO on Base trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00659 (-86.51%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá BOMO on Base trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BOMO đã biến động $ -0.008594 (-89.32%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá BOMO on Base trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.003353 (-76.54%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của BOMO on Base (BOMO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá BOMO on Base.

BOMO on Base (BOMO) là gì

Bomo được dẫn dắt bởi những người nắm giữ đầy nhiệt huyết, những người cùng chia sẻ niềm đam mê với sự vui nhộn, meme và tiềm năng của tài chính phi tập trung.

BOMO on Base đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư BOMO on Base một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BOMO để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về BOMO on Base trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch BOMO on Base trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá BOMO on Base (USD)

BOMO on Base (BOMO) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản BOMO on Base (BOMO) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho BOMO on Base.

Xem ngay dự đoán giá BOMO on Base!

Tokenomics của BOMO on Base (BOMO)

Hiểu rõ tokenomics của BOMO on Base (BOMO) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BOMO ngay!

Cách mua BOMO on Base (BOMO)

Bạn đang tìm cách mua BOMO on Base? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua BOMO on Base trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BOMO/Tiền tệ địa phương

1 BOMO on Base (BOMO) sang VND
27.05182
1 BOMO on Base (BOMO) sang AUD
A$0.00158312
1 BOMO on Base (BOMO) sang GBP
0.00076072
1 BOMO on Base (BOMO) sang EUR
0.00088408
1 BOMO on Base (BOMO) sang USD
$0.001028
1 BOMO on Base (BOMO) sang MYR
RM0.00433816
1 BOMO on Base (BOMO) sang TRY
0.04314516
1 BOMO on Base (BOMO) sang JPY
¥0.156256
1 BOMO on Base (BOMO) sang ARS
ARS$1.49853616
1 BOMO on Base (BOMO) sang RUB
0.08377172
1 BOMO on Base (BOMO) sang INR
0.09019672
1 BOMO on Base (BOMO) sang IDR
Rp17.13332648
1 BOMO on Base (BOMO) sang PHP
0.06009688
1 BOMO on Base (BOMO) sang EGP
￡E.0.04890196
1 BOMO on Base (BOMO) sang BRL
R$0.0055512
1 BOMO on Base (BOMO) sang CAD
C$0.00142892
1 BOMO on Base (BOMO) sang BDT
0.12539544
1 BOMO on Base (BOMO) sang NGN
1.50511536
1 BOMO on Base (BOMO) sang COP
$3.9999994
1 BOMO on Base (BOMO) sang ZAR
R.0.01791804
1 BOMO on Base (BOMO) sang UAH
0.04283676
1 BOMO on Base (BOMO) sang TZS
T.Sh.2.55085864
1 BOMO on Base (BOMO) sang VES
Bs0.21588
1 BOMO on Base (BOMO) sang CLP
$0.9766
1 BOMO on Base (BOMO) sang PKR
Rs0.2903072
1 BOMO on Base (BOMO) sang KZT
0.55268364
1 BOMO on Base (BOMO) sang THB
฿0.0337698
1 BOMO on Base (BOMO) sang TWD
NT$0.031611
1 BOMO on Base (BOMO) sang AED
د.إ0.00377276
1 BOMO on Base (BOMO) sang CHF
Fr0.00081212
1 BOMO on Base (BOMO) sang HKD
HK$0.00798756
1 BOMO on Base (BOMO) sang AMD
֏0.39251096
1 BOMO on Base (BOMO) sang MAD
.د.م0.00948844
1 BOMO on Base (BOMO) sang MXN
$0.01895632
1 BOMO on Base (BOMO) sang SAR
ريال0.003855
1 BOMO on Base (BOMO) sang ETB
Br0.15453924
1 BOMO on Base (BOMO) sang KES
KSh0.13241668
1 BOMO on Base (BOMO) sang JOD
د.أ0.000728852
1 BOMO on Base (BOMO) sang PLN
0.00374192
1 BOMO on Base (BOMO) sang RON
лв0.00450264
1 BOMO on Base (BOMO) sang SEK
kr0.00967348
1 BOMO on Base (BOMO) sang BGN
лв0.00172704
1 BOMO on Base (BOMO) sang HUF
Ft0.34507904
1 BOMO on Base (BOMO) sang CZK
0.02152632
1 BOMO on Base (BOMO) sang KWD
د.ك0.000314568
1 BOMO on Base (BOMO) sang ILS
0.00338212
1 BOMO on Base (BOMO) sang BOB
Bs0.00708292
1 BOMO on Base (BOMO) sang AZN
0.0017476
1 BOMO on Base (BOMO) sang TJS
SM0.0094576
1 BOMO on Base (BOMO) sang GEL
0.0027756
1 BOMO on Base (BOMO) sang AOA
Kz0.94052748
1 BOMO on Base (BOMO) sang BHD
.د.ب0.000386528
1 BOMO on Base (BOMO) sang BMD
$0.001028
1 BOMO on Base (BOMO) sang DKK
kr0.00661004
1 BOMO on Base (BOMO) sang HNL
L0.02692332
1 BOMO on Base (BOMO) sang MUR
0.04673288
1 BOMO on Base (BOMO) sang NAD
$0.0179386
1 BOMO on Base (BOMO) sang NOK
kr0.01030056
1 BOMO on Base (BOMO) sang NZD
$0.00178872
1 BOMO on Base (BOMO) sang PAB
B/.0.001028
1 BOMO on Base (BOMO) sang PGK
K0.00430732
1 BOMO on Base (BOMO) sang QAR
ر.ق0.00374192
1 BOMO on Base (BOMO) sang RSD
дин.0.10388968
1 BOMO on Base (BOMO) sang UZS
soʻm12.38553932
1 BOMO on Base (BOMO) sang ALL
L0.08556044
1 BOMO on Base (BOMO) sang ANG
ƒ0.00184012
1 BOMO on Base (BOMO) sang AWG
ƒ0.0018504
1 BOMO on Base (BOMO) sang BBD
$0.002056
1 BOMO on Base (BOMO) sang BAM
KM0.00172704
1 BOMO on Base (BOMO) sang BIF
Fr3.023348
1 BOMO on Base (BOMO) sang BND
$0.00132612
1 BOMO on Base (BOMO) sang BSD
$0.001028
1 BOMO on Base (BOMO) sang JMD
$0.16490148
1 BOMO on Base (BOMO) sang KHR
4.145153
1 BOMO on Base (BOMO) sang KMF
Fr0.435872
1 BOMO on Base (BOMO) sang LAK
22.34782564
1 BOMO on Base (BOMO) sang LKR
රු0.31104196
1 BOMO on Base (BOMO) sang MDL
L0.01743488
1 BOMO on Base (BOMO) sang MGA
Ar4.6098604
1 BOMO on Base (BOMO) sang MOP
P0.00820344
1 BOMO on Base (BOMO) sang MVR
0.0157284
1 BOMO on Base (BOMO) sang MWK
MK1.7816268
1 BOMO on Base (BOMO) sang MZN
MT0.0656892
1 BOMO on Base (BOMO) sang NPR
रु0.14399196
1 BOMO on Base (BOMO) sang PYG
7.239176
1 BOMO on Base (BOMO) sang RWF
Fr1.489572
1 BOMO on Base (BOMO) sang SBD
$0.00846044
1 BOMO on Base (BOMO) sang SCR
0.01393968
1 BOMO on Base (BOMO) sang SRD
$0.04074992
1 BOMO on Base (BOMO) sang SVC
$0.00896416
1 BOMO on Base (BOMO) sang SZL
L0.0179386
1 BOMO on Base (BOMO) sang TMT
m0.00360828
1 BOMO on Base (BOMO) sang TND
د.ت0.003015124
1 BOMO on Base (BOMO) sang TTD
$0.00695956
1 BOMO on Base (BOMO) sang UGX
Sh3.581552
1 BOMO on Base (BOMO) sang XAF
Fr0.58082
1 BOMO on Base (BOMO) sang XCD
$0.0027756
1 BOMO on Base (BOMO) sang XOF
Fr0.58082
1 BOMO on Base (BOMO) sang XPF
Fr0.104856
1 BOMO on Base (BOMO) sang BWP
P0.01473124
1 BOMO on Base (BOMO) sang BZD
$0.002056
1 BOMO on Base (BOMO) sang CVE
$0.09758804
1 BOMO on Base (BOMO) sang DJF
Fr0.181956
1 BOMO on Base (BOMO) sang DOP
$0.06534996
1 BOMO on Base (BOMO) sang DZD
د.ج0.13413344
1 BOMO on Base (BOMO) sang FJD
$0.0023644
1 BOMO on Base (BOMO) sang GNF
Fr8.93846
1 BOMO on Base (BOMO) sang GTQ
Q0.00785392
1 BOMO on Base (BOMO) sang GYD
$0.21452304
1 BOMO on Base (BOMO) sang ISK
kr0.125416

Nguồn BOMO on Base

Để hiểu thêm về BOMO on Base, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức BOMO on Base
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về BOMO on Base

Hôm nay giá của BOMO on Base (BOMO) là bao nhiêu?
Giá BOMO theo thời gian thực bằng USD là 0.001028 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BOMO sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BOMO sang USD là $ 0.001028. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của BOMO on Base là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BOMO là $ 391.67K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BOMO là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BOMO là 381.00M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOMO là bao nhiêu?
BOMO đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.022125194895044928 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BOMO là bao nhiêu?
BOMO từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000006003498518756 USD.
Khối lượng giao dịch của BOMO là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BOMO là $ 2.97K USD.
BOMO có tăng giá trong năm nay không?
BOMO có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BOMO để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành BOMO on Base (BOMO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

