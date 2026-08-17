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ราคาปัจจุบัน Live Action Roleplay วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LARP เท่ากับ 816,413 USD ติดตามการอัปเดตราคา LARP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Live Action Roleplay วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LARP เท่ากับ 816,413 USD ติดตามการอัปเดตราคา LARP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Live Action Roleplay ราคา (LARP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LARP เป็น USD

$0.00081455
$0.00081455$0.00081455
+0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Live Action Roleplay (LARP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:55:47 (UTC+8)

ราคา Live Action Roleplay วันนี้

ราคาปัจจุบัน Live Action Roleplay (LARP) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 32.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LARP เป็น USD คือ $ 0 ต่อ LARP.

Live Action Roleplay มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 816,413 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.89M LARP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LARP เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00168736 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LARP เคลื่อนไหว +12.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 137.51K.

Live Action Roleplay (LARP) ข้อมูลการตลาด

$ 816.41K
$ 816.41K$ 816.41K

$ 137.51K
$ 137.51K$ 137.51K

$ 816.41K
$ 816.41K$ 816.41K

999.89M
999.89M 999.89M

999,888,499.548298
999,888,499.548298 999,888,499.548298

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Live Action Roleplay คือ $ 816.41K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 137.51K อุปทานหมุนเวียนของ LARP คือ 999.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 999888499.548298 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 816.41K

ประวัติราคา Live Action Roleplay USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00168736
$ 0.00168736$ 0.00168736

$ 0
$ 0$ 0

+12.17%

+32.66%

+4.54%

+4.54%

ประวัติราคา Live Action Roleplay (LARP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Live Action Roleplay เป็น USD เท่ากับ $ +0.00020109
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Live Action Roleplay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Live Action Roleplay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Live Action Roleplay เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00020109+32.66%
30 วัน$ 0+501.37%
60 วัน$ 0+173.44%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Live Action Roleplay

การคาดการณ์ราคา Live Action Roleplay (LARP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LARP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Live Action Roleplay (LARP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Live Action Roleplay อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Live Action Roleplay จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LARP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Live Action Roleplay

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Live Action Roleplay (LARP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Live Action Roleplay

ราคาปัจจุบันของ Live Action Roleplay ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Live Action Roleplay มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 32.65%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด LARP มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿ และ ฿ เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Live Action Roleplay ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Live Action Roleplay อยู่ในอันดับที่ #3040 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿26365619.39786958820000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999888499.548298 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Live Action Roleplay?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Live Action Roleplay

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:55:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Live Action Roleplay (LARP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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