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โทเค็น หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.633
-0.48%
+4.84%
-4.97%
$ 161.41M
$ 41.61K
2
$ 225.56
0.00%
+0.08%
+2.97%
$ 147.57M
$ 267.91
3
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 97.54
+0.02%
-0.04%
-2.70%
$ 145.52M
$ 22.21K
4
$ 96.12
-0.26%
+0.19%
+1.47%
$ 140.96M
$ 584.12
5
$ 72.08
-0.30%
+1.03%
+7.34%
$ 140.47M
$ 775.43
6
$ 350.45
+0.39%
+0.35%
-1.74%
$ 135.44M
$ 158.30
7
$ 343.14
+0.03%
+0.03%
+3.80%
$ 133.69M
$ 170.76
8
$ 71.97
-0.26%
+1.09%
+7.50%
$ 101.96M
$ 911.24
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.1892
0.00%
-4.56%
-13.83%
$ 98.08M
$ 410.79K
10
$ 592.54
+0.27%
+0.29%
-0.27%
$ 84.95M
$ 89.90
11
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 39.56
0.00%
--
-23.23%
$ 82.09M
$ 98.37
12
$ 980.03
-0.04%
+0.23%
+13.65%
$ 72.90M
$ 57.77
13
$ 150.12
+0.01%
+0.33%
+0.43%
$ 68.46M
$ 378.58
14
$ 264.41
+0.05%
+0.15%
-4.66%
$ 59.42M
$ 211.36
15
$ 225.91
-0.01%
-0.01%
+2.93%
$ 54.25M
$ 248.76
16
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37389
+0.71%
-0.13%
-4.08%
$ 53.90M
$ 246.33K
17
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 94.31
-0.01%
0.00%
-3.01%
$ 44.62M
$ 251.97K
18
ELF
ELF
ELF
$ 0.05434
-0.24%
-3.13%
-6.95%
$ 44.46M
$ 998.26K
19
$ 274.44
+0.13%
-0.75%
-0.95%
$ 31.37M
$ 200.84
20
$ 28.49
-0.28%
+0.11%
-4.77%
$ 27.53M
$ 1.95K
21
$ 222.31
+0.23%
+0.91%
+6.08%
$ 26.41M
$ 263.72
22
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02949
-0.14%
+0.34%
+0.20%
$ 25.22M
$ 2.05M
23
$ 351.54
-0.01%
-0.28%
-2.42%
$ 24.33M
$ 160.27
24
Securitize
Securitize
SECZ
$ 5.61
0.00%
0.00%
-18.93%
$ 22.59M
--
25
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010436
-0.02%
-1.24%
+0.33%
$ 22.06M
$ 6.96T
26
$ 342.59
-0.04%
+0.18%
+3.63%
$ 21.63M
$ 194.47
27
$ 85.19
+1.15%
+1.26%
-6.39%
$ 14.69M
$ 634.59
28
$ 498.71
-0.03%
-0.10%
-1.83%
$ 14.61M
$ 154.11
29
$ 308.14
-0.08%
-0.10%
-0.86%
$ 13.63M
$ 186.47
30
$ 18.35
+0.71%
+0.99%
+2.22%
$ 13.34M
$ 3.09K
31
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,655.08
0.00%
--
+33.20%
$ 13.28M
$ 319.42
32
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01118
-0.53%
-1.73%
-16.84%
$ 13.22M
$ 29.89M
33
$ 104.27
+0.42%
+1.39%
+6.71%
$ 13.11M
$ 577.99
34
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001685
+0.06%
+1.14%
-1.63%
$ 12.77M
$ 34.32B
35
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002789
-0.25%
+1.90%
-7.38%
$ 11.95M
$ 21.15M
36
$ 516
+0.14%
+0.21%
+8.72%
$ 10.66M
$ 110.94
37
$ 430.46
-0.07%
+0.28%
+1.33%
$ 10.52M
$ 126.01
38
$ 94.29
+0.30%
+0.04%
-3.58%
$ 9.72M
$ 570.12
39
$ 279
-0.20%
-0.68%
+2.90%
$ 7.74M
$ 189.90
40
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 498.24
+0.50%
+0.01%
-1.45%
$ 7.25M
$ 7.41K
41
$ 263.94
-0.37%
-0.39%
-5.01%
$ 7.21M
$ 213.58
42
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 102.35
-0.14%
-0.02%
+5.18%
$ 7.16M
$ 20.52K
43
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 152.08
0.00%
0.00%
-1.78%
$ 7.05M
--
44
$ 596.23
-0.03%
+0.35%
-0.29%
$ 6.85M
$ 90.99
45
$ 139.57
0.00%
+0.02%
+2.09%
$ 6.82M
$ 407.36
46
$ 396.64
+0.13%
-0.08%
-6.50%
$ 6.57M
$ 144.35
47
$ 149.57
+0.07%
+0.02%
-0.10%
$ 6.45M
$ 374.89
48
$ 1,642.24
0.00%
-0.10%
+32.33%
$ 6.33M
$ 35.83
49
$ 152.27
-0.01%
+0.23%
+1.47%
$ 6.11M
$ 357.33
50
$ 139.61
+0.12%
+0.70%
+2.82%
$ 5.46M
$ 435.29

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 287 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.39B
โทเค็น หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น BULL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 287 หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ ยอดนิยม รวมถึง CVX, NVDAX, STRCX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.39B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม หุ้นแบบโทเค็นไนซ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง