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ราคาปัจจุบัน Intel xStock วันนี้ คือ 103,82 USD มูลค่าตลาด INTCX เท่ากับ 7 258 954 USD ติดตามการอัปเดตราคา INTCX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Intel xStock วันนี้ คือ 103,82 USD มูลค่าตลาด INTCX เท่ากับ 7 258 954 USD ติดตามการอัปเดตราคา INTCX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Intel xStock ราคา (INTCX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 INTCX เป็น USD

$103,9
$103,9$103,9
+0,10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Intel xStock (INTCX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:07:42 (UTC+8)

ราคา Intel xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Intel xStock (INTCX) วันนี้ $ 103,82, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน INTCX เป็น USD คือ $ 103,82 ต่อ INTCX.

Intel xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 7 258 954 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 69,91K INTCX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา INTCX เทรดระหว่าง $ 102,02 (ต่ำ) กับ $ 104,16 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 608,91 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 32,43

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น INTCX เคลื่อนไหว -0,20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2,43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5,24K.

Intel xStock (INTCX) ข้อมูลการตลาด

$ 7,26M
$ 7,26M$ 7,26M

$ 5,24K
$ 5,24K$ 5,24K

$ 191,12M
$ 191,12M$ 191,12M

69,91K
69,91K 69,91K

1 840 632,210318051
1 840 632,210318051 1 840 632,210318051

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Intel xStock คือ $ 7,26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5,24K อุปทานหมุนเวียนของ INTCX คือ 69,91K โดยมีอุปทานรวมที่ 1840632.210318051 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 191,12M

ประวัติราคา Intel xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 102,02
$ 102,02$ 102,02
ต่ำสุด 24h
$ 104,16
$ 104,16$ 104,16
สูงสุด 24h

$ 102,02
$ 102,02$ 102,02

$ 104,16
$ 104,16$ 104,16

$ 608,91
$ 608,91$ 608,91

$ 32,43
$ 32,43$ 32,43

-0,20%

+0,23%

+2,43%

+2,43%

ประวัติราคา Intel xStock (INTCX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Intel xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0,242803
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Intel xStock เป็น USD เท่ากับ $ +9,2798053520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Intel xStock เป็น USD เท่ากับ $ -17,0336643440
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Intel xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0,0002423782886

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0,242803+0,23%
30 วัน$ +9,2798053520+8,94%
60 วัน$ -17,0336643440-16,40%
90 วัน$ +0,0002423782886+0,00%

การคาดการณ์ราคา Intel xStock

การคาดการณ์ราคา Intel xStock (INTCX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ INTCX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Intel xStock (INTCX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Intel xStock อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Intel xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา INTCX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Intel xStock

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เกี่ยวกับ Intel xStock

มูลค่าปัจจุบันของ Intel xStock วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Intel xStock เทรดที่ราคา ฿3352.8111456907480000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ INTCX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Intel xStock มีสภาพคล่องอย่างไร?

Intel xStock มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ INTCX เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿3294.6811123422280000 ถึง ฿3363.7912631010240000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ INTCX ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Intel xStock อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ INTCX อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Intel xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:07:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Intel xStock (INTCX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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