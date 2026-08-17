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ราคาปัจจุบัน Sandisk Corporation xStock วันนี้ คือ 1,672.09 USD มูลค่าตลาด SNDKX เท่ากับ 13,416,430 USD ติดตามการอัปเดตราคา SNDKX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Sandisk Corporation xStock วันนี้ คือ 1,672.09 USD มูลค่าตลาด SNDKX เท่ากับ 13,416,430 USD ติดตามการอัปเดตราคา SNDKX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Sandisk Corporation xStock ราคา (SNDKX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SNDKX เป็น USD

$1,715.81
$1,715.81$1,715.81
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Sandisk Corporation xStock (SNDKX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:45:29 (UTC+8)

ราคา Sandisk Corporation xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Sandisk Corporation xStock (SNDKX) วันนี้ $ 1,672.09, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SNDKX เป็น USD คือ $ 1,672.09 ต่อ SNDKX.

Sandisk Corporation xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 13,416,430 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.02K SNDKX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SNDKX เทรดระหว่าง $ 1,654.97 (ต่ำ) กับ $ 1,676.95 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 16,187,595 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 892.27

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SNDKX เคลื่อนไหว +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +37.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.42K.

Sandisk Corporation xStock (SNDKX) ข้อมูลการตลาด

$ 13.42M
$ 13.42M$ 13.42M

$ 6.42K
$ 6.42K$ 6.42K

$ 112.99M
$ 112.99M$ 112.99M

8.02K
8.02K 8.02K

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----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sandisk Corporation xStock คือ $ 13.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.42K อุปทานหมุนเวียนของ SNDKX คือ 8.02K โดยมีอุปทานรวมที่ การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 112.99M

ประวัติราคา Sandisk Corporation xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,654.97
$ 1,654.97$ 1,654.97
ต่ำสุด 24h
$ 1,676.95
$ 1,676.95$ 1,676.95
สูงสุด 24h

$ 1,654.97
$ 1,654.97$ 1,654.97

$ 1,676.95
$ 1,676.95$ 1,676.95

$ 16,187,595
$ 16,187,595$ 16,187,595

$ 892.27
$ 892.27$ 892.27

+0.08%

+1.03%

+37.26%

+37.26%

ประวัติราคา Sandisk Corporation xStock (SNDKX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sandisk Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ +16.99
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sandisk Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ +391.9042869910
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sandisk Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ -254.4210341750
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sandisk Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.00366593166

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +16.99+1.03%
30 วัน$ +391.9042869910+23.44%
60 วัน$ -254.4210341750-15.21%
90 วัน$ -0.00366593166-0.00%

การคาดการณ์ราคา Sandisk Corporation xStock

การคาดการณ์ราคา Sandisk Corporation xStock (SNDKX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SNDKX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Sandisk Corporation xStock (SNDKX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Sandisk Corporation xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Sandisk Corporation xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SNDKX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Sandisk Corporation xStock

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Sandisk Corporation xStock (SNDKX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ink EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ Sandisk Corporation xStock

ราคาสดของ Sandisk Corporation xStock คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿53999.2485898482260000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 1.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ SNDKX อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Sandisk Corporation xStock คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿433276401.84338010200000 Sandisk Corporation xStock อยู่ในอันดับที่ #988 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

SNDKX มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ SNDKX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿53446.3673837778580000 และ ฿54156.1996798892300000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Sandisk Corporation xStock คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (8023.718496386056 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sandisk Corporation xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:45:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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