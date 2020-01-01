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โทเค็น ระบบนิเวศ Hemi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Hemi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,173.13
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.484
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
3
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
4
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 63,074
0.00%
0.00%
-1.69%
$ 341.41M
$ 315.54
5
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
8
VCRED
VCRED
VCRED
$ 1.003
+0.30%
+0.00%
+1.06%
$ 12.64M
$ 221.71
9
Hemi Bitcoin
Hemi Bitcoin
HEMIBTC
$ 63,146
+0.09%
-0.00%
-0.76%
$ 9.28M
$ 592.78K
10
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.00638
+4.09%
-9.76%
+14.77%
$ 5.96M
$ 111.90M
11
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 2.47M
$ 632.58K
12
Staked Vetro USD
Staked Vetro USD
SVUSD
$ 1.005
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 103.77K
$ 75.20

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Hemi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Hemi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $15.06B
โทเค็น ระบบนิเวศ Hemi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Hemi ที่ติดตามบน MEXC นั้น WBTC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Hemi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 ระบบนิเวศ Hemi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Hemi ยอดนิยม รวมถึง WBTC, LINK, RSETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Hemi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Hemi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $15.06B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Hemi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง