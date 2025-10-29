ราคาปัจจุบัน Hemi Bitcoin วันนี้ คือ 115,534 USD ติดตามการอัปเดตราคา HEMIBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HEMIBTC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hemi Bitcoin วันนี้ คือ 115,534 USD ติดตามการอัปเดตราคา HEMIBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HEMIBTC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HEMIBTC

ข้อมูลราคา HEMIBTC

โทเคโนมิกส์ HEMIBTC

การคาดการณ์ราคา HEMIBTC

Hemi Bitcoin โลโก้

Hemi Bitcoin ราคา (HEMIBTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HEMIBTC เป็น USD

$115,534
-0.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hemi Bitcoin (HEMIBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:16:00 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hemi Bitcoin (HEMIBTC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 113,625
ต่ำสุด 24h
$ 115,934
สูงสุด 24h

$ 113,625
$ 115,934
$ 125,574
$ 104,795
+0.08%

-0.19%

+2.63%

+2.63%

ราคาเรียลไทม์ Hemi Bitcoin (HEMIBTC) คือ $115,534 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHEMIBTC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 113,625 และราคาสูงสุด $ 115,934 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HEMIBTC คือ $ 125,574 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 104,795

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HEMIBTC มีการเปลี่ยนแปลง +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 5.85M
--
$ 5.85M
50.63
50.63291753
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hemi Bitcoin คือ $ 5.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HEMIBTC คือ 50.63 โดยมีอุปทานรวมที่ 50.63291753 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.85M

ประวัติราคา Hemi Bitcoin (HEMIBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hemi Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ -221.0539143634
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hemi Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ +5,757.3596084000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hemi Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ +8,540.9664840000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hemi Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ -2,729.81773392839

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -221.0539143634-0.19%
30 วัน$ +5,757.3596084000+4.98%
60 วัน$ +8,540.9664840000+7.39%
90 วัน$ -2,729.81773392839-2.30%

อะไรคือ Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Hemi Bitcoin (USD)

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hemi Bitcoin (HEMIBTC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hemi Bitcoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hemi Bitcoin ตอนนี้!

HEMIBTC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hemi Bitcoin (HEMIBTC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HEMIBTCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

วันนี้ Hemi Bitcoin (HEMIBTC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HEMIBTC เป็นUSD คือ 115,534 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HEMIBTC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HEMIBTC เป็น USD คือ $ 115,534 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hemi Bitcoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HEMIBTC คือ $ 5.85M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HEMIBTC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HEMIBTC คือ 50.63 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HEMIBTC คือเท่าใด?
HEMIBTC ถึงราคา ATH ที่ 125,574 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HEMIBTC คือเท่าไร?
HEMIBTC ถึงราคา ATL ที่ 104,795 USD
ปริมาณการเทรดของ HEMIBTC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HEMIBTC คือ -- USD
ปีนี้ HEMIBTC จะสูงขึ้นอีกไหม?
HEMIBTC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HEMIBTC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

