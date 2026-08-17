ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Staked Vetro USD วันนี้ คือ 1.005 USD มูลค่าตลาด SVUSD เท่ากับ 103,766 USD ติดตามการอัปเดตราคา SVUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Staked Vetro USD วันนี้ คือ 1.005 USD มูลค่าตลาด SVUSD เท่ากับ 103,766 USD ติดตามการอัปเดตราคา SVUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SVUSD

ข้อมูลราคา SVUSD

SVUSD คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SVUSD

โทเคโนมิกส์ SVUSD

การคาดการณ์ราคา SVUSD

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Staked Vetro USD โลโก้

Staked Vetro USD ราคา (SVUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SVUSD เป็น USD

$1.005
$1.005$1.005
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Staked Vetro USD (SVUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:30:57 (UTC+8)

ราคา Staked Vetro USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Staked Vetro USD (SVUSD) วันนี้ $ 1.005, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SVUSD เป็น USD คือ $ 1.005 ต่อ SVUSD.

Staked Vetro USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 103,766 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 103.26K SVUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SVUSD เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.013 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.984639

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SVUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 75.20.

Staked Vetro USD (SVUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 103.77K
$ 103.77K$ 103.77K

$ 75.20
$ 75.20$ 75.20

$ 103.77K
$ 103.77K$ 103.77K

103.26K
103.26K 103.26K

103,256.8123105842
103,256.8123105842 103,256.8123105842

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked Vetro USD คือ $ 103.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 75.20 อุปทานหมุนเวียนของ SVUSD คือ 103.26K โดยมีอุปทานรวมที่ 103256.8123105842 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 103.77K

ประวัติราคา Staked Vetro USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.984639
$ 0.984639$ 0.984639

--

-0.02%

-0.78%

-0.78%

ประวัติราคา Staked Vetro USD (SVUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Vetro USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000207563088184148
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Vetro USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007417905
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Vetro USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0046249095
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Vetro USD เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000207563088184148-0.02%
30 วัน$ +0.0007417905+0.07%
60 วัน$ +0.0046249095+0.46%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Staked Vetro USD

การคาดการณ์ราคา Staked Vetro USD (SVUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SVUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Staked Vetro USD (SVUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Staked Vetro USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Staked Vetro USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SVUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Staked Vetro USD

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Staked Vetro USD

ราคาปัจจุบันของ Staked Vetro USD วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Staked Vetro USD อยู่ที่ ฿32.45723495330220000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง -0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ SVUSD เป็นอย่างไร?

SVUSD เทรดระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Staked Vetro USD มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน SVUSD กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า SVUSD กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Staked Vetro USD คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿3351201.43498940904000 Staked Vetro USD อยู่ในอันดับที่ #5727 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ SVUSD ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Staked Vetro USD เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿32.71560100268172000 ส่วน ATL คือ ฿31.79966106187514916000 ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ SVUSD?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (103256.8123105842 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Hemi Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked Vetro USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:30:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked Vetro USD (SVUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Staked Vetro USD

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.042000
$0.042000$0.042000

+153.02%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06774
$0.06774$0.06774

-4.83%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001836
$0.001836$0.001836

-24.28%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008233
$0.008233$0.008233

-6.23%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01781
$0.01781$0.01781

+154.06%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.042000
$0.042000$0.042000

+153.02%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0003017
$0.0003017$0.0003017

+99.80%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2082
$1.2082$1.2082

+58.97%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.002145
$0.002145$0.002145

+46.91%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?