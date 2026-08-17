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ราคาปัจจุบัน Vetro USD วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด VUSD เท่ากับ 524,577 USD ติดตามการอัปเดตราคา VUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Vetro USD วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด VUSD เท่ากับ 524,577 USD ติดตามการอัปเดตราคา VUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Vetro USD ราคา (VUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VUSD เป็น USD

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Vetro USD (VUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:56:50 (UTC+8)

ราคา Vetro USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Vetro USD (VUSD) วันนี้ $ 1.001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VUSD เป็น USD คือ $ 1.001 ต่อ VUSD.

Vetro USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 524,577 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 524.20K VUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VUSD เทรดระหว่าง $ 0.999698 (ต่ำ) กับ $ 1.003 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.59 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.727963

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VUSD เคลื่อนไหว +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.93K.

Vetro USD (VUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 524.58K
$ 524.58K$ 524.58K

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

$ 524.58K
$ 524.58K$ 524.58K

524.20K
524.20K 524.20K

524,202.5285560083
524,202.5285560083 524,202.5285560083

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vetro USD คือ $ 524.58K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.93K อุปทานหมุนเวียนของ VUSD คือ 524.20K โดยมีอุปทานรวมที่ 524202.5285560083 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 524.58K

ประวัติราคา Vetro USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.999698
$ 0.999698$ 0.999698
ต่ำสุด 24h
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
สูงสุด 24h

$ 0.999698
$ 0.999698$ 0.999698

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 0.727963
$ 0.727963$ 0.727963

+0.02%

-0.16%

-0.00%

-0.00%

ประวัติราคา Vetro USD (VUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vetro USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.001621088596461151
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vetro USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0059080021
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vetro USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0050862812
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vetro USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002829501823242

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001621088596461151-0.16%
30 วัน$ +0.0059080021+0.59%
60 วัน$ +0.0050862812+0.51%
90 วัน$ +0.0002829501823242+0.00%

การคาดการณ์ราคา Vetro USD

การคาดการณ์ราคา Vetro USD (VUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Vetro USD (VUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Vetro USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Vetro USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Vetro USD

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Vetro USD (VUSD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum Ecosystem

เกี่ยวกับ Vetro USD

ราคาปัจจุบันของ Vetro USD คือเท่าไร?

Vetro USD (VUSD) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.32902279929322000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Vetro USD มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Ethereum Ecosystem VUSD มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ VUSD ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VUSD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Vetro USD มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 524202.5285560083 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ VUSD คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Vetro USD ครองอันดับตลาดที่ #3540 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿16942119.67331152794000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Vetro USD มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Vetro USD เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem VUSD แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vetro USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:56:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vetro USD (VUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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