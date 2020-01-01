Токеномика ZODs (ZODS) Откройте для себя ключевую информацию о ZODs (ZODS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZODs (ZODS) ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort. Официальный сайт: https://www.zods.pro/ Whitepaper: https://www.zods.pro/ Купить ZODS сейчас!

Токеномика и анализ цен ZODs (ZODS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZODs (ZODS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 220,01K $ 220,01K $ 220,01K Общее предложение: $ 823,61M $ 823,61M $ 823,61M Оборотное предложение: $ 741,23M $ 741,23M $ 741,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 244,47K $ 244,47K $ 244,47K Исторический максимум: $ 0,02332287 $ 0,02332287 $ 0,02332287 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00029585 $ 0,00029585 $ 0,00029585 Узнайте больше о цене ZODs (ZODS)

Токеномика ZODs (ZODS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZODs (ZODS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZODS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZODS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZODS, изучите текущую цену ZODS!

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