Токеномика ZODs (ZODS)

Токеномика ZODs (ZODS)

Откройте для себя ключевую информацию о ZODs (ZODS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZODs (ZODS)

ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem.

One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort.

Официальный сайт:
https://www.zods.pro/
Whitepaper:
https://www.zods.pro/

Токеномика и анализ цен ZODs (ZODS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZODs (ZODS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 220,01K
$ 220,01K$ 220,01K
Общее предложение:
$ 823,61M
$ 823,61M$ 823,61M
Оборотное предложение:
$ 741,23M
$ 741,23M$ 741,23M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 244,47K
$ 244,47K$ 244,47K
Исторический максимум:
$ 0,02332287
$ 0,02332287$ 0,02332287
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00029585
$ 0,00029585$ 0,00029585

Токеномика ZODs (ZODS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZODs (ZODS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZODS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZODS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZODS, изучите текущую цену ZODS!

Прогноз цены ZODS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.