Токеномика ZENY (ZENY) Откройте для себя ключевую информацию о ZENY (ZENY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZENY (ZENY) ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem. Официальный сайт: https://rezipang.com/ Купить ZENY сейчас!

Токеномика и анализ цен ZENY (ZENY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZENY (ZENY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 318,33K $ 318,33K $ 318,33K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 2,61M $ 2,61M $ 2,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,22M $ 12,22M $ 12,22M Исторический максимум: $ 0,14713 $ 0,14713 $ 0,14713 Исторический минимум: $ 0,122553 $ 0,122553 $ 0,122553 Текущая цена: $ 0,122162 $ 0,122162 $ 0,122162 Узнайте больше о цене ZENY (ZENY)

Токеномика ZENY (ZENY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZENY (ZENY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZENY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZENY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZENY, изучите текущую цену ZENY!

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