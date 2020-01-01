Токеномика ZENY (ZENY)

Токеномика ZENY (ZENY)

Откройте для себя ключевую информацию о ZENY (ZENY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZENY (ZENY)

ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.

Официальный сайт:
https://rezipang.com/

Токеномика и анализ цен ZENY (ZENY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZENY (ZENY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 318,33K
$ 318,33K$ 318,33K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 2,61M
$ 2,61M$ 2,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,22M
$ 12,22M$ 12,22M
Исторический максимум:
$ 0,14713
$ 0,14713$ 0,14713
Исторический минимум:
$ 0,122553
$ 0,122553$ 0,122553
Текущая цена:
$ 0,122162
$ 0,122162$ 0,122162

Токеномика ZENY (ZENY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZENY (ZENY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZENY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZENY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZENY, изучите текущую цену ZENY!

Прогноз цены ZENY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.