Токеномика ZAZU (ZAZU) Откройте для себя ключевую информацию о ZAZU (ZAZU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZAZU (ZAZU) Meet ZAZU, the fearless feline of the SOL blockchain. ZAZU coin embodies the spirit of independence and resilience, just like its namesake. Powered by a community-driven ethos, ZAZU stands tall, unapologetically defying norms and forging its path. Join the rebellion with ZAZU and embrace a coin that's as bold and unyielding as its namesake. Официальный сайт: https://www.zazuthecat.com/ Купить ZAZU сейчас!

Токеномика и анализ цен ZAZU (ZAZU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZAZU (ZAZU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,23K $ 78,23K $ 78,23K Общее предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Оборотное предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,23K $ 78,23K $ 78,23K Исторический максимум: $ 0,00411371 $ 0,00411371 $ 0,00411371 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ZAZU (ZAZU)

Токеномика ZAZU (ZAZU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZAZU (ZAZU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZAZU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZAZU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZAZU, изучите текущую цену ZAZU!

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