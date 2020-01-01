Токеномика ZAPO AI (ZAPO) Откройте для себя ключевую информацию о ZAPO AI (ZAPO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZAPO AI (ZAPO) The first deflationary utility meme on Tron with a fully working product from launch day. We are bringing liquidity into the Tron ecosystem with our Bridge. You can swap any assets from 30+ chains into Tron and all the top tron memes. All fees collected will be used to buy back the token and send it to Justin Suns wallet. We got this inspiration from the SunPump model. Everything stays in the ecosystem! Официальный сайт: https://www.zapomeme.com/ Купить ZAPO сейчас!

Токеномика и анализ цен ZAPO AI (ZAPO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZAPO AI (ZAPO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 179,61K $ 179,61K $ 179,61K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 179,61K $ 179,61K $ 179,61K Исторический максимум: $ 0,00339018 $ 0,00339018 $ 0,00339018 Исторический минимум: $ 0,0000070 $ 0,0000070 $ 0,0000070 Текущая цена: $ 0,0001796 $ 0,0001796 $ 0,0001796 Узнайте больше о цене ZAPO AI (ZAPO)

Токеномика ZAPO AI (ZAPO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZAPO AI (ZAPO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZAPO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZAPO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZAPO, изучите текущую цену ZAPO!

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