Токеномика Zapicorn (ZAPI)

Токеномика Zapicorn (ZAPI)

Откройте для себя ключевую информацию о Zapicorn (ZAPI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Zapicorn (ZAPI)

The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖

Официальный сайт:
https://www.zapicorn.ai
Whitepaper:
https://zapicorn.ai/tokenomics/

Токеномика и анализ цен Zapicorn (ZAPI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zapicorn (ZAPI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 181,91K
$ 181,91K$ 181,91K
Общее предложение:
$ 927,96M
$ 927,96M$ 927,96M
Оборотное предложение:
$ 927,96M
$ 927,96M$ 927,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 181,91K
$ 181,91K$ 181,91K
Исторический максимум:
$ 0,00498822
$ 0,00498822$ 0,00498822
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00019603
$ 0,00019603$ 0,00019603

Токеномика Zapicorn (ZAPI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zapicorn (ZAPI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZAPI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZAPI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZAPI, изучите текущую цену ZAPI!

Прогноз цены ZAPI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.