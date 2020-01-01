Токеномика Zapicorn (ZAPI) Откройте для себя ключевую информацию о Zapicorn (ZAPI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zapicorn (ZAPI) The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 Официальный сайт: https://www.zapicorn.ai Whitepaper: https://zapicorn.ai/tokenomics/ Купить ZAPI сейчас!

Токеномика и анализ цен Zapicorn (ZAPI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zapicorn (ZAPI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 181,91K $ 181,91K $ 181,91K Общее предложение: $ 927,96M $ 927,96M $ 927,96M Оборотное предложение: $ 927,96M $ 927,96M $ 927,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 181,91K $ 181,91K $ 181,91K Исторический максимум: $ 0,00498822 $ 0,00498822 $ 0,00498822 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019603 $ 0,00019603 $ 0,00019603 Узнайте больше о цене Zapicorn (ZAPI)

Токеномика Zapicorn (ZAPI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zapicorn (ZAPI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZAPI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZAPI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZAPI, изучите текущую цену ZAPI!

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