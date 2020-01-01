Токеномика YOUNES (YOUNES) Откройте для себя ключевую информацию о YOUNES (YOUNES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YOUNES (YOUNES) $Younes is a community meme token embodiment of Younes, a martial arts comedy superstar. It’s YvY. Younes thrives on its own absurdity. It’s not about making sense; it’s about making a statement. Younes is a beacon of individuality. Being the main character, letting your intrusive thoughts win, leaning into the the voice in your head - we are ascended. We aren't afraid of being ridiculous, we embrace it. Официальный сайт: https://younesonsol.xyz/ Купить YOUNES сейчас!

Токеномика и анализ цен YOUNES (YOUNES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YOUNES (YOUNES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,67K $ 27,67K $ 27,67K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,67K $ 27,67K $ 27,67K Исторический максимум: $ 0,00815788 $ 0,00815788 $ 0,00815788 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене YOUNES (YOUNES)

Токеномика YOUNES (YOUNES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YOUNES (YOUNES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YOUNES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YOUNES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YOUNES, изучите текущую цену YOUNES!

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