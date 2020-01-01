Токеномика YETI (YETI) Откройте для себя ключевую информацию о YETI (YETI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YETI (YETI) YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture. Официальный сайт: https://yetidegen.com/ Купить YETI сейчас!

Токеномика и анализ цен YETI (YETI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YETI (YETI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,72M $ 16,72M $ 16,72M Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,72M $ 16,72M $ 16,72M Исторический максимум: $ 0,02256791 $ 0,02256791 $ 0,02256791 Исторический минимум: $ 0,00750199 $ 0,00750199 $ 0,00750199 Текущая цена: $ 0,020875 $ 0,020875 $ 0,020875 Узнайте больше о цене YETI (YETI)

Токеномика YETI (YETI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YETI (YETI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YETI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YETI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YETI, изучите текущую цену YETI!

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