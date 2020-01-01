Токеномика Xenopus laevis (XENO) Откройте для себя ключевую информацию о Xenopus laevis (XENO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Xenopus laevis (XENO) Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Xenopus laevis have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between Xenopus laevis and other frogs is its genome, which is tetraploid. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes. Официальный сайт: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Купить XENO сейчас!

Токеномика и анализ цен Xenopus laevis (XENO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xenopus laevis (XENO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 323,86K $ 323,86K $ 323,86K Общее предложение: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M Оборотное предложение: $ 899,58M $ 899,58M $ 899,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 359,95K $ 359,95K $ 359,95K Исторический максимум: $ 0,02291166 $ 0,02291166 $ 0,02291166 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00036001 $ 0,00036001 $ 0,00036001 Узнайте больше о цене Xenopus laevis (XENO)

Токеномика Xenopus laevis (XENO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Xenopus laevis (XENO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XENO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XENO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XENO, изучите текущую цену XENO!

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