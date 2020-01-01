Токеномика X8X (X8X)

Токеномика X8X (X8X)

Откройте для себя ключевую информацию о X8X (X8X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о X8X (X8X)

Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper!

Официальный сайт:
https://x8currency.io/
Whitepaper:
https://x8currency.com/wp-content/uploads/X8-Project-TGE-Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен X8X (X8X)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене X8X (X8X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 51,11K
$ 51,11K$ 51,11K
Общее предложение:
$ 85,24M
$ 85,24M$ 85,24M
Оборотное предложение:
$ 77,59M
$ 77,59M$ 77,59M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 56,15K
$ 56,15K$ 56,15K
Исторический максимум:
$ 0,108258
$ 0,108258$ 0,108258
Исторический минимум:
$ -0,09524590892933231
$ -0,09524590892933231$ -0,09524590892933231
Текущая цена:
$ 0,00065874
$ 0,00065874$ 0,00065874

Токеномика X8X (X8X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики X8X (X8X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов X8X, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов X8X.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой X8X, изучите текущую цену X8X!

Прогноз цены X8X

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.