Токеномика X8X (X8X) Откройте для себя ключевую информацию о X8X (X8X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о X8X (X8X) Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper! Официальный сайт: https://x8currency.io/ Whitepaper: https://x8currency.com/wp-content/uploads/X8-Project-TGE-Whitepaper.pdf Купить X8X сейчас!

Токеномика и анализ цен X8X (X8X) Изучите ключевые данные о токеномике и цене X8X (X8X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,11K $ 51,11K $ 51,11K Общее предложение: $ 85,24M $ 85,24M $ 85,24M Оборотное предложение: $ 77,59M $ 77,59M $ 77,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56,15K $ 56,15K $ 56,15K Исторический максимум: $ 0,108258 $ 0,108258 $ 0,108258 Исторический минимум: $ -0,09524590892933231 $ -0,09524590892933231 $ -0,09524590892933231 Текущая цена: $ 0,00065874 $ 0,00065874 $ 0,00065874 Узнайте больше о цене X8X (X8X)

Токеномика X8X (X8X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики X8X (X8X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов X8X, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов X8X. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой X8X, изучите текущую цену X8X!

Прогноз цены X8X Хотите узнать, куда может двигаться X8X? Наша страница прогноза цены X8X объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена X8X прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!