Токеномика X Money (XMONEY)

Токеномика X Money (XMONEY)

Откройте для себя ключевую информацию о X Money (XMONEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о X Money (XMONEY)

X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond.

Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.

Официальный сайт:
https://xmoneyeth.com/

Токеномика и анализ цен X Money (XMONEY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене X Money (XMONEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 658,35K
$ 658,35K$ 658,35K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 658,35K
$ 658,35K$ 658,35K
Исторический максимум:
$ 0,840374
$ 0,840374$ 0,840374
Исторический минимум:
$ 0,04883775
$ 0,04883775$ 0,04883775
Текущая цена:
$ 0,06573
$ 0,06573$ 0,06573

Токеномика X Money (XMONEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики X Money (XMONEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XMONEY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XMONEY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XMONEY, изучите текущую цену XMONEY!

Прогноз цены XMONEY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.