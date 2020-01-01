Токеномика X Money (XMONEY) Откройте для себя ключевую информацию о X Money (XMONEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о X Money (XMONEY) X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof. Официальный сайт: https://xmoneyeth.com/ Купить XMONEY сейчас!

Токеномика и анализ цен X Money (XMONEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене X Money (XMONEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 658,35K $ 658,35K $ 658,35K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 658,35K $ 658,35K $ 658,35K Исторический максимум: $ 0,840374 $ 0,840374 $ 0,840374 Исторический минимум: $ 0,04883775 $ 0,04883775 $ 0,04883775 Текущая цена: $ 0,06573 $ 0,06573 $ 0,06573 Узнайте больше о цене X Money (XMONEY)

Токеномика X Money (XMONEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики X Money (XMONEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XMONEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XMONEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XMONEY, изучите текущую цену XMONEY!

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