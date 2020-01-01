Токеномика Wrapped stETH (WSTETH) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped stETH (WSTETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped stETH (WSTETH) wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped. Официальный сайт: https://lido.fi/ Купить WSTETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped stETH (WSTETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped stETH (WSTETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,16B $ 10,16B $ 10,16B Общее предложение: $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M Оборотное предложение: $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,16B $ 10,16B $ 10,16B Исторический максимум: $ 7 256,02 $ 7 256,02 $ 7 256,02 Исторический минимум: $ 558,54 $ 558,54 $ 558,54 Текущая цена: $ 2 993,45 $ 2 993,45 $ 2 993,45 Узнайте больше о цене Wrapped stETH (WSTETH)

Токеномика Wrapped stETH (WSTETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped stETH (WSTETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WSTETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WSTETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSTETH, изучите текущую цену WSTETH!

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