Токеномика Wrapped POL (WPOL) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped POL (WPOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped POL (WPOL) Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain. Официальный сайт: https://polygon.technology/ Купить WPOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped POL (WPOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped POL (WPOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,51M $ 51,51M $ 51,51M Общее предложение: $ 273,06M $ 273,06M $ 273,06M Оборотное предложение: $ 272,95M $ 272,95M $ 272,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,53M $ 51,53M $ 51,53M Исторический максимум: $ 2,91 $ 2,91 $ 2,91 Исторический минимум: $ 0,146875 $ 0,146875 $ 0,146875 Текущая цена: $ 0,188829 $ 0,188829 $ 0,188829 Узнайте больше о цене Wrapped POL (WPOL)

Токеномика Wrapped POL (WPOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped POL (WPOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WPOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WPOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WPOL, изучите текущую цену WPOL!

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