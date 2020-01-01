Токеномика Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP! What’s next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE Официальный сайт: https://www.dogeofoptimism.xyz/ Купить WOPTIDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 104,19K $ 104,19K $ 104,19K Общее предложение: $ 420,00B $ 420,00B $ 420,00B Оборотное предложение: $ 420,00B $ 420,00B $ 420,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 104,19K $ 104,19K $ 104,19K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE)

Токеномика Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOPTIDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOPTIDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOPTIDOGE, изучите текущую цену WOPTIDOGE!

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