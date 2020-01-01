Токеномика Wrapped OKB (WOKB) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped OKB (WOKB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped OKB (WOKB) Официальный сайт: https://www.okx.com/okb Купить WOKB сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped OKB (WOKB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped OKB (WOKB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 8,03K $ 8,03K $ 8,03K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 398,42K $ 398,42K $ 398,42K Исторический максимум: $ 63,1 $ 63,1 $ 63,1 Исторический минимум: $ 0,01804726 $ 0,01804726 $ 0,01804726 Текущая цена: $ 49,6 $ 49,6 $ 49,6 Узнайте больше о цене Wrapped OKB (WOKB)

Токеномика Wrapped OKB (WOKB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped OKB (WOKB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOKB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOKB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOKB, изучите текущую цену WOKB!

Прогноз цены WOKB Хотите узнать, куда может двигаться WOKB? Наша страница прогноза цены WOKB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WOKB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!