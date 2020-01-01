Токеномика Wrapped OETH (WOETH) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped OETH (WOETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped OETH (WOETH) Wrapped OETH provides a non-rebasing version of OETH that still earns yield. As an ERC-4626 tokenized vault, wOETH simplifies DeFi integrations and may provide tax benefits in some jurisdictions. Официальный сайт: https://oeth.com/ Whitepaper: https://docs.oeth.com/ Купить WOETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped OETH (WOETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped OETH (WOETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 7 091,89 $ 7 091,89 $ 7 091,89 Исторический минимум: $ 1 582,04 $ 1 582,04 $ 1 582,04 Текущая цена: $ 2 817,17 $ 2 817,17 $ 2 817,17 Узнайте больше о цене Wrapped OETH (WOETH)

Токеномика Wrapped OETH (WOETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped OETH (WOETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOETH, изучите текущую цену WOETH!

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