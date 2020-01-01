Токеномика Wrapped HYPE (WHYPE) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped HYPE (WHYPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped HYPE (WHYPE) Официальный сайт: https://hyperfoundation.org/ Whitepaper: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/for-developers/evm/wrapped-hype Купить WHYPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped HYPE (WHYPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped HYPE (WHYPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 615.01M $ 615.01M $ 615.01M Общее предложение: $ 15.15M $ 15.15M $ 15.15M Оборотное предложение: $ 15.15M $ 15.15M $ 15.15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 615.01M $ 615.01M $ 615.01M Исторический максимум: $ 45.59 $ 45.59 $ 45.59 Исторический минимум: $ 9.43 $ 9.43 $ 9.43 Текущая цена: $ 40.58 $ 40.58 $ 40.58 Узнайте больше о цене Wrapped HYPE (WHYPE)

Токеномика Wrapped HYPE (WHYPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped HYPE (WHYPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WHYPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WHYPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHYPE, изучите текущую цену WHYPE!

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