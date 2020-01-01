Токеномика Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem. Официальный сайт: https://fragmetric.xyz Whitepaper: https://docs.fragmetric.xyz Купить WFRAGSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 190,55M $ 190,55M $ 190,55M Общее предложение: $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Оборотное предложение: $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 190,55M $ 190,55M $ 190,55M Исторический максимум: $ 197,16 $ 197,16 $ 197,16 Исторический минимум: $ 100,68 $ 100,68 $ 100,68 Текущая цена: $ 165,79 $ 165,79 $ 165,79 Узнайте больше о цене Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Токеномика Wrapped fragSOL (WFRAGSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WFRAGSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WFRAGSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WFRAGSOL, изучите текущую цену WFRAGSOL!

Прогноз цены WFRAGSOL Хотите узнать, куда может двигаться WFRAGSOL? Наша страница прогноза цены WFRAGSOL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WFRAGSOL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!