Токеномика Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Официальный сайт: https://www.morphex.trade/ Купить WBLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 698,39K $ 698,39K $ 698,39K Общее предложение: $ 604,80K $ 604,80K $ 604,80K Оборотное предложение: $ 604,80K $ 604,80K $ 604,80K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 698,39K $ 698,39K $ 698,39K Исторический максимум: $ 2,08 $ 2,08 $ 2,08 Исторический минимум: $ 0,719217 $ 0,719217 $ 0,719217 Текущая цена: $ 1,15 $ 1,15 $ 1,15 Узнайте больше о цене Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

Токеномика Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WBLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WBLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBLT, изучите текущую цену WBLT!

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