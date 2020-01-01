Токеномика Wrapped Ampleforth (WAMPL) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped Ampleforth (WAMPL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped Ampleforth (WAMPL) Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL. Официальный сайт: https://www.ampleforth.org/ Купить WAMPL сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped Ampleforth (WAMPL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped Ampleforth (WAMPL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,72M $ 4,72M $ 4,72M Общее предложение: $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Оборотное предложение: $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,72M $ 4,72M $ 4,72M Исторический максимум: $ 54,43 $ 54,43 $ 54,43 Исторический минимум: $ 2,01 $ 2,01 $ 2,01 Текущая цена: $ 3,72 $ 3,72 $ 3,72 Узнайте больше о цене Wrapped Ampleforth (WAMPL)

Токеномика Wrapped Ampleforth (WAMPL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped Ampleforth (WAMPL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAMPL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAMPL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAMPL, изучите текущую цену WAMPL!

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