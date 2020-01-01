Токеномика Woolly Mouse (WOOLLY) Откройте для себя ключевую информацию о Woolly Mouse (WOOLLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Woolly Mouse (WOOLLY) This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/47NF9q76FaLAbZQmBaHeeUWYsEn4Rt4qjmh1oACipump Купить WOOLLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Woolly Mouse (WOOLLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Woolly Mouse (WOOLLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,25K $ 19,25K $ 19,25K Общее предложение: $ 998,85M $ 998,85M $ 998,85M Оборотное предложение: $ 998,85M $ 998,85M $ 998,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,25K $ 19,25K $ 19,25K Исторический максимум: $ 0,003208 $ 0,003208 $ 0,003208 Исторический минимум: $ 0,00001761 $ 0,00001761 $ 0,00001761 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Woolly Mouse (WOOLLY)

Токеномика Woolly Mouse (WOOLLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Woolly Mouse (WOOLLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOOLLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOOLLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOOLLY, изучите текущую цену WOOLLY!

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