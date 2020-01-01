Токеномика WolfSafePoorPeople (WSPP) Откройте для себя ключевую информацию о WolfSafePoorPeople (WSPP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WolfSafePoorPeople (WSPP) What Is WolfSafePoorPeople (WSPP)? WSPP is a token that fans use to help each other with the world's poor with blockchain technology and running on Binance Smart Chain. What makes WolfSafePoorPeople different from every other Token? We are a team of experienced blockchain developers and are willing to dedicate your time to take this project to the next level, so we can reduce poverty in the world by helping each other! What Is Mission ? Our mission is to make the world's eyes open that humans are social creatures who are very dependent on others.For this reason, forming a good ecosystem with cryptocurrency masters will make it easier for us to help every poor person in the world. What IS Vision ? Our vision is to reduce poverty in the world by means of which everyone has the right to have WSPP tokens that can be stored in their wallets. That way, it has helped our program in reducing poverty so that price changes will take effect as planned. After that our next program will make a large donation to every poor person in the world regardless of which country. Официальный сайт: https://wolfsafepoorpeople.com/ Купить WSPP сейчас!

Токеномика и анализ цен WolfSafePoorPeople (WSPP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WolfSafePoorPeople (WSPP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 269,91K $ 269,91K $ 269,91K Общее предложение: $ 50 000,00T $ 50 000,00T $ 50 000,00T Оборотное предложение: $ 13 542,39T $ 13 542,39T $ 13 542,39T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 996,54K $ 996,54K $ 996,54K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене WolfSafePoorPeople (WSPP)

Токеномика WolfSafePoorPeople (WSPP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WolfSafePoorPeople (WSPP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WSPP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WSPP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSPP, изучите текущую цену WSPP!

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