Токеномика Wizardia (WZRD)

Токеномика Wizardia (WZRD)

Откройте для себя ключевую информацию о Wizardia (WZRD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wizardia (WZRD)

Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments.

Официальный сайт:
https://wizardia.io/

Токеномика и анализ цен Wizardia (WZRD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wizardia (WZRD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,45K
$ 63,45K$ 63,45K
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 105,13M
$ 105,13M$ 105,13M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 181,06K
$ 181,06K$ 181,06K
Исторический максимум:
$ 0,520856
$ 0,520856$ 0,520856
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00060353
$ 0,00060353$ 0,00060353

Токеномика Wizardia (WZRD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wizardia (WZRD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WZRD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WZRD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WZRD, изучите текущую цену WZRD!

Прогноз цены WZRD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.