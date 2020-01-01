Токеномика Wizardia (WZRD) Откройте для себя ключевую информацию о Wizardia (WZRD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wizardia (WZRD) Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments. Официальный сайт: https://wizardia.io/ Купить WZRD сейчас!

Токеномика и анализ цен Wizardia (WZRD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wizardia (WZRD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,45K $ 63,45K $ 63,45K Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 105,13M $ 105,13M $ 105,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 181,06K $ 181,06K $ 181,06K Исторический максимум: $ 0,520856 $ 0,520856 $ 0,520856 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00060353 $ 0,00060353 $ 0,00060353 Узнайте больше о цене Wizardia (WZRD)

Токеномика Wizardia (WZRD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wizardia (WZRD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WZRD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WZRD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WZRD, изучите текущую цену WZRD!

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